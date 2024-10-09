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Валерий Карпин: «Нет смысла играть с людьми из Пакистана, а не со сборной, это не нормальный соперник. Информация такая же, как у вас»

Валерий Карпин высказался о возможном матче сборной против «людей из Пакистана».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сборные России и Пакистана сыграют в Москве 11 октября. Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола опроверг эти сообщения и допустил, что с Россией в октябре сыграет «неофициальная сборная Пакистана».

– Знаете ли вы, будет ли матч?

– Такая же информация, как и у вас. Вроде бы состоится, но это не точно. С Пакистаном. С людьми из Пакистана.

– Люди из Пакистана нормальный соперник?

– Это не нормальный соперник. Это мое мнение, смысл играть не со сборной. Смысла играть с людьми из Пакистана нет. Есть определенные процедуры, которые выполняет сборная и федерация. Анкеты отправляются в УЕФА и ФИФА. И если не будет считаться матч сборной, то смысла нет.

– Это сказал представитель Пакистана.

– Если будет официальная анкета от сборной Пакистана, то хорошо. Как будет на самом деле, я не знаю.

– Это будет удар по репутации РФС?

– Так не готов сказать. Если будет подтверждено ФИФА, то нет. Если не будет, то, надеюсь не будет игры, – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Россия сыграет с фэйк-Пакистаном? 197-я сборная мира точно не едет, РФС обвиняет коллег

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
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