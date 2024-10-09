Валерий Карпин: «Нет смысла играть с людьми из Пакистана, а не со сборной, это не нормальный соперник. Информация такая же, как у вас»
Ранее в СМИ появилась информация о том, что сборные России и Пакистана сыграют в Москве 11 октября. Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола опроверг эти сообщения и допустил, что с Россией в октябре сыграет «неофициальная сборная Пакистана».
– Знаете ли вы, будет ли матч?
– Такая же информация, как и у вас. Вроде бы состоится, но это не точно. С Пакистаном. С людьми из Пакистана.
– Люди из Пакистана нормальный соперник?
– Это не нормальный соперник. Это мое мнение, смысл играть не со сборной. Смысла играть с людьми из Пакистана нет. Есть определенные процедуры, которые выполняет сборная и федерация. Анкеты отправляются в УЕФА и ФИФА. И если не будет считаться матч сборной, то смысла нет.
– Это сказал представитель Пакистана.
– Если будет официальная анкета от сборной Пакистана, то хорошо. Как будет на самом деле, я не знаю.
– Это будет удар по репутации РФС?
– Так не готов сказать. Если будет подтверждено ФИФА, то нет. Если не будет, то, надеюсь не будет игры, – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
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