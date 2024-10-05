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Октябрьский сбор сборной России состоится. РФС пока не нашел соперника («Советский спорт»)

Сбор национальной команды России состоится.

Об этом сообщает «Советский спорт».

При этом РФС пока не может найти соперника для сборной. Последний раз команда Валерия Карпина собиралась в сентябре и провела гостевой товарищеский матч с Вьетнамом (3:0).

Сообщалось о возможной встрече сборной России и сборной Медиалиги, но эту инициативу не поддержали тренерский штаб Карпина и руководство РФС.

Аршавин о сборной России: «Сбора не будет, насколько знаю. Если игры нет, зачем собираться?»

Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoРФС
logoВалерий Карпин
logoСоветский спорт
товарищеские матчи (сборные)
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