Вячеслав Колосков: «Не вижу смысла в октябрьском сборе сборной России. Новых футболистов нет, наигрывать что-то бессмысленно»
Сообщалось, что национальная команда 7 октября соберется в Новогорске. РФС обсуждает организацию открытой тренировки для болельщиков на одном из стадионов Москвы.
«Моя позиция здесь расходится с позицией РФС. У них свое видение. Наверное, Карпин расскажет завтра, когда команда приедет на сбор. Наверняка будет пресс-конференция, и он объяснит. Я не вижу смысла в октябрьском сборе национальной команды России.
Футболисты друг друга давно уже знают, новых нет. Что-то там наигрывать бессмысленно, потому что не знаем, с кем будем играть. Обычно все-таки подготовка идет к какому-то конкретному сопернику. Ну, очевидно, есть какие-то идеи, о которых я не знаю», – заявил почетный президент РФС.
Напомним, на данный момент не объявлен ни один соперник сборной России на октябрь.
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