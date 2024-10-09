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«Не вижу смысла молиться на иностранных тренеров, что они дали нашему футболу? Манчини, Спаллетти и Луческу не показали ничего особенного – Семак и Галактионов им не уступают». Ринат Билялетдинов об РПЛ

Ринат Билялетдинов сравнил иностранных и российских тренеров.

Сейчас в российской Премьер-лиге работают пять иностранных специалистов: чех Марцел Личка («Динамо»), босниец Владимир Слишкович («Оренбург»), серб Деян Станкович («Спартак»), испанец Франк Артига («Химки») и серб Марко Николич (ЦСКА).

«Российские тренеры как минимум ничуть не хуже иностранцев, которые сейчас работают в РПЛ. Я не вижу смысла молиться на иностранных тренеров. Что они дали нашему футболу? Ничего.

У звездных тренеров почему-то ничего не складывалось в России. Манчини, Спаллетти, Луческу. Ничего особенного они не показали.

Семак и Галактионов не уступают им. Им дают спокойно работать, не дергают их, и они приносят результат на дистанции», – сказал бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов.

Ринат Билялетдинов о Слишковиче в «Оренбурге»: «Бендер говорил: «Заграница нам поможет». Да нифига! Сколько в «Спартаке» кидали шапки вверх – и Витория, и Тедеско, и Абаскаль»

«Локомотив» набрал 112 очков в РПЛ с момента прихода Галактионова – больше всех

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
logoЛокомотив
logoЗенит
logoСергей Семак
logoРоберто Манчини
logoЛучано Спаллетти
logoпремьер-лига Россия
logoМирча Луческу
logoРинат Билялетдинов
logoМихаил Галактионов
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