«Не вижу смысла молиться на иностранных тренеров, что они дали нашему футболу? Манчини, Спаллетти и Луческу не показали ничего особенного – Семак и Галактионов им не уступают». Ринат Билялетдинов об РПЛ
Сейчас в российской Премьер-лиге работают пять иностранных специалистов: чех Марцел Личка («Динамо»), босниец Владимир Слишкович («Оренбург»), серб Деян Станкович («Спартак»), испанец Франк Артига («Химки») и серб Марко Николич (ЦСКА).
«Российские тренеры как минимум ничуть не хуже иностранцев, которые сейчас работают в РПЛ. Я не вижу смысла молиться на иностранных тренеров. Что они дали нашему футболу? Ничего.
У звездных тренеров почему-то ничего не складывалось в России. Манчини, Спаллетти, Луческу. Ничего особенного они не показали.
Семак и Галактионов не уступают им. Им дают спокойно работать, не дергают их, и они приносят результат на дистанции», – сказал бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов.
Ринат Билялетдинов о Слишковиче в «Оренбурге»: «Бендер говорил: «Заграница нам поможет». Да нифига! Сколько в «Спартаке» кидали шапки вверх – и Витория, и Тедеско, и Абаскаль»
«Локомотив» набрал 112 очков в РПЛ с момента прихода Галактионова – больше всех
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий