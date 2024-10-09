«Локомотив» набрал 112 очков в РПЛ с момента прихода Галактионова – больше всех
«Локомотив» набрал больше всех очков в РПЛ с момента прихода Михаила Галактионова.
После назначения Галактионова на пост главного тренера в ноябре 2022 года железнодорожники набрали 112 очков в РПЛ – больше, чем любая другая команда.
За тот же период «Зенит» заработал 111 баллов, «Краснодар» – 106, ЦСКА – 97, «Динамо» – 92, «Спартак» – 87.
В текущем сезоне чемпионата России «Локомотив» провел 11 матчей и набрал 27 очков. Команда идет второй в турнирной таблице.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Sports
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