«Локомотив» набрал 112 очков в РПЛ с момента прихода Галактионова – больше всех

«Локомотив» набрал больше всех очков в РПЛ с момента прихода Михаила Галактионова.

После назначения Галактионова на пост главного тренера в ноябре 2022 года железнодорожники набрали 112 очков в РПЛ – больше, чем любая другая команда.

За тот же период «Зенит » заработал 111 баллов, «Краснодар » – 106, ЦСКА – 97, «Динамо» – 92, «Спартак» – 87.

В текущем сезоне чемпионата России «Локомотив» провел 11 матчей и набрал 27 очков. Команда идет второй в турнирной таблице.