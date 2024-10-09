Сенников считает Галактионова лучшим тренером на старте сезона: «В «Локомотиве» много россиян и воспитанников, многие стремятся к такому. Кроме доверия, есть результат»

Дмитрий Сенников назвал Михаила Галактионова лучшим тренером на старте Мир РПЛ.

После 11-ти туров «Локомотив» с 27 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.

«Галактионова можно назвать лучшим тренером РПЛ после 11-ти туров. Если посмотреть, сколько россиян и воспитанников играет в «Локомотиве », я уверен, что многие клубы РПЛ стремятся к такому. Но, кроме доверия, Галактионов дает результат, что важно.

Не вижу смысла ему пробовать себя во главе сборной сейчас. Карпин продлил контракт на длительный срок, да и Галактионову не стоит пробовать совмещение. Уверен, что «Локомотив» не позволит ему так делать, но и уходить из клуба ему нет смысла сейчас при таких результатах и трудном положении сборной», – сказал бывший защитник «Локомотива».