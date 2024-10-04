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Ринат Билялетдинов о Слишковиче в «Оренбурге»: «Бендер говорил: «Заграница нам поможет». Да нифига! Сколько в «Спартаке» кидали шапки вверх – и Витория, и Тедеско, и Абаскаль»

Ринат Билялетдинов высказался о назначении Владимира Слишковича в «Оренбург».

Ранее появилась информация о том, что 41-летний боснийский специалист, ранее работавший в «Спартаке», близок к подписанию контракта с клубом.

– Как относитесь к такому выбору клуба?

– По кругу, когда ходят тренеры, это, соответственно, объяснимо. Бывает так, что как игрок меняет команды, так и тренер.

Но, знаете, я не то, чтобы был ура-патриот. Но почему мы смотрим снаружи, а не смотрим вовнутрь? У нас есть достойные тренеры в хорошем возрасте. И постарше, и помладше, и в золотом возрасте. Можно поискать.

– Тот же Федотов, например.

– Он же работал в «Оренбурге». Это не то, что он по кругу ходит. Но Ташуев же вернулся в «Ахмат», вернулся Пятибратов в «Факел». Кто только не возвращался в «Химки»…

Не знаю, что, чего и как сейчас представляет как тренер Слишкович. Отталкиваться от того, что он «Спартак» принял в какой-то период. Ну, не знаю. Но я не думаю, что он лучше того же Федотова в чем-то революционном или чем-то еще.

Какая-то запрограммированность на извне, как Остап Бендер говорил: «Заграница нам поможет». Да нифига! Ничего нам не поможет. Сколько там били барабанов победных, шапки вверх кидали в одном «Спартаке». Там и Витория, и Тедеско, и Абаскаль

И все взахлеб, как по команде: «Ой, какой он импульсивный, какой он веселый, какой он тут в игре, прыгает, кувыркается. Посмотрите, какой эмоциональный, как он добавил это». А потом... Все опять спускается вниз. Вот теперь это наше все.

Я думаю, что Федотов был бы одной из оптимальнейших фигур для «Оренбурга». Но там, наверное, хочется чего-то новенького, идет поиск нового, революционного. Наверное, думают: «Давайте новую струю впустим». А хорошая струя, она может смыть все хорошее, что было до этого.

Может, со Слишковичем будет так же, но мне хочется, чтобы с кем-то из наших произошло такое же преображение из старой гвардии. Но не мне решать, не мне обсуждать. Скажем так, «Оренбург» находится в поиске нового, – заявил бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСпартак
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
logoСергей Ташуев
logoРинат Билялетдинов
logoФакел
logoОренбург
logoДмитрий Пятибратов
logoВладимир Федотов
logoРуй Витория
logoДоменико Тедеско
logoГильермо Абаскаль
logoВладимир Слишкович
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