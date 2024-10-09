Ямаль о травме Карвахаля: «Печальная новость для сборной Испании и футбола, потрясающий игрок, нам будет его не хватать. Мы проводим очень много матчей»
Ламин Ямаль высказался о тяжелой травме Даниэля Карвахаля.
На 93-й минуте матча между «Реалом» и «Вильярреалом» (2:0) Карвахаль получил разрыв передней крестообразной связки, он пропустит от 8 до 10 месяцев.
«Это печальная новость для сборной Испании и футбола. Он потрясающий футболист, который провел отличный сезон. Нам будет очень его не хватать.
Мы проводим очень много матчей, но это то, что от нас требуется – играть», – сказал 17-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ямаль в эфире Radio Nacional.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Mundo Deportivo
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