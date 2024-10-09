Ямаль о травме Карвахаля: «Печальная новость для сборной Испании и футбола, потрясающий игрок, нам будет его не хватать. Мы проводим очень много матчей»

Ламин Ямаль высказался о тяжелой травме Даниэля Карвахаля.

На 93-й минуте матча между «Реалом » и «Вильярреалом » (2:0) Карвахаль получил разрыв передней крестообразной связки, он пропустит от 8 до 10 месяцев.

«Это печальная новость для сборной Испании и футбола. Он потрясающий футболист, который провел отличный сезон. Нам будет очень его не хватать.

Мы проводим очень много матчей, но это то, что от нас требуется – играть», – сказал 17-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ямаль в эфире Radio Nacional.

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