Флик о травме Карвахаля: «От лица «Барселоны» желаем ему всего наилучшего и скорейшего восстановления»

Ханс-Дитер Флик пожелал здоровья получившему травму Даниэлю Карвахалю из «Реала».

«Мы желаем Карвахалю скорейшего восстановления.

От лица «Барселоны» мы желаем ему всего наилучшего», – сказал главный тренер «блауграны» на пресс-конференции после разгрома «Алавеса».

Кресты Карвахаля – уже как минимум десятые в сезоне 😱