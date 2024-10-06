Флик о травме Карвахаля: «От лица «Барселоны» желаем ему всего наилучшего и скорейшего восстановления»
Ханс-Дитер Флик пожелал здоровья получившему травму Даниэлю Карвахалю из «Реала».
«Мы желаем Карвахалю скорейшего восстановления.
От лица «Барселоны» мы желаем ему всего наилучшего», – сказал главный тренер «блауграны» на пресс-конференции после разгрома «Алавеса».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости