Анчелотти рассматривает перевод Милитао на правый фланг из-за травмы Карвахаля. Карло хочет усиления, но его не будет (The Athletic)

Карло Анчелотти не получит усиления на правый фланг после травмы Дани Карвахаля.

На 93-й минуте матча между «Реалом » и «Вильярреалом » (2:0) Карвахаль получил разрыв передней крестообразной связки, он пропустит от 8 до 10 месяцев.

Главный тренер «сливочных» и его помощники считают, что команде нужно усиление в линию обороны, как и после срыва трансфера Лени Йоро летом.

Однако источники в мадридском клубе утверждают, что «Реал» не подпишет никого немедленно, поскольку не видит убедительных вариантов на рынке свободных агентов, сообщает The Athletic.

Те же источники выразили серьезные сомнения относительно того, что клуб попытается что-то предпринять во время зимнего трансферного окна. Ранее утверждалось, что «Мадрид» планирует сделать Тренту Александеру-Арнолду предложение в январе, если защитник не продлит контракт с «Ливерпулем».

В этой связи Анчелотти рассматривает вариант с переводом центрального защитника Эдера Милитао на правый фланг, где у «Реала» сейчас доступен только Лукас Васкес. Бразилец играл на этой позиции в «Сан-Паулу» и «Порту» и трижды выходил справа в стартовом составе уже в «Мадриде».

Transfermarkt насчитывает 44 матча Милитао справа в обороне в клубной карьере – в них он забил 7 голов и сделал 2 ассиста.