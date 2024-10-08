Пино о моменте с травмой Карвахаля: «Это была случайность. Услышав щелчок, я понял, что все серьезно. Я знаю это чувство, в голове начали всплывать призраки прошлого»
На 93-й минуте матча между «Реалом» и «Вильярреалом» (2:0) Карвахаль, пытаясь выбить мяч в борьбе с Йереми Пино, нанес тому сзади удар в область паха и сразу упал на газон с громким криком, схватившись за правое колено.
Позднее у защитника «Реала» подтвердился разрыв передней крестообразной связки, он пропустит от 8 до 10 месяцев.
«Ситуация сложная. Думаю, я даже не касался мяча, он вскинул ногу и попал по мне... В конце концов, это была случайность. Это действительно печально. Он был в отличной форме, он важен для нас в сборной и для «Реала». Для испанского футбола он является примером, было тяжело смотреть, как он страдал, потому что я тоже это пережил.
Когда я услышал этот звук, я понял, что это серьезно. Он сказал «колено»… ты знаешь это чувство, когда что-то не так с коленом. Ты слышишь этот щелчок. Тогда в моей голове снова начали всплывать призраки прошлого. Ты пытаешься отвлечься, но это сложно», – сказал перенесший разрыв «крестов» вингер «Вильярреала» в интервью ElDesmarque.
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