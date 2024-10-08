Месси выпустил первый парфюм. Leo Messi Eau De Parfum стоит 105 долларов

Лионель Месси выпустил свой первый парфюм.

«Я очень рад представить мой первый парфюм. Он доступен у ведущих мировых розничных продавцов парфюмерии. Надеюсь, вам понравится», – написал чемпион мира в составе сборной Аргентины .

В описании Leo Messi Eau De Parfum сказано: «Вдохновленный больше чем просто футбольной иконой, этот аромат передает суть скромной, но сильной личности Месси . Это обонятельное путешествие, отражающее многогранную легенду, призванное пробудить скрытые силы и тихую уверенность, обитающие внутри всех нас. Аромат, который рассказывает историю, выходящую далеко за рамки того, что видно глазу».

Парфюм Leo Messi Eau De Parfum (100 мл) стоит 105 долларов, подарочный набор – 120.

Фото: instagram.com/messifragrances/