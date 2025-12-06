Слот о 3:3 с «Лидсом»: «В это сложно поверить. Речь не обо мне – о нас. «Ливерпуль» сделал достаточно для победы, но если пропускать столько со стандартов, не получится подняться выше»

Слот после 3:3 с «Лидсом»: в это сложно поверить.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот высказался о ничьей с «Лидсом » (3:3) в 15-м туре АПЛ и пропущенном на 96-й.

«В это сложно поверить. Думаю, мы играли довольно хорошо – даже очень хорошо – большую часть матча и повели 2:0. У нас не было никаких проблем, и, по-моему, мы не допустили ни одного момента до того эпизода, когда мы сфолили – и это даже не был голевой момент.

Счет стал 2:1, и спустя совсем немного времени после их первого же момента стало 2:2. Потом мы снова вышли вперед, и кажется, что сделали достаточно, чтобы выиграть матч, но стандарт привел к 3:3.

Речь не обо мне. Речь о нас, о болельщиках. Игроки проделали огромную работу, и снова пропускаем со стандарта – это уже 10-й или 11-й в этом сезоне. Если пропускать столько, нельзя быть в таблице выше, чем мы сейчас», – сказал Слот.