Месси подарил наушники Beats by Dre в цветах Аргентины всем партнерам по сборной

Теги Манчестер Юнайтед МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу фото Кубок Америки Интер Майами стиль музыка Алехандро Гарначо Футбол

Лионель Месси подарил наушники партнерам по сборной Аргентины.

Об этом сообщил брат игрока «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо – Роберт.

Роберт показал наушники Beats by Dre, которые окрашены в цвета Аргентины.

Фото: twitter.com/garna1k

Стоит отметить, что в «Интер Майами» Месси тоже дарил игрокам наушники в клубных цветах.

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30 комментариев
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Ответ Джони Му
Ну раскошелился пипец
Подарок должен быть обязательно очень дорогим?!
Если ты так считаешь, то мне жаль твоих друзей и родных!
+46
-10
+36
Ответ AprasidzE
Не ну это девятый
Если перевернуть наушники, логотип beats превращается...в 9
+20
0
+20
Не ну это девятый
+31
-17
+14
Ответ Distroff
Почему Beats, а не какие нибудь Sennheiser или Sony? Что особенного в этих наушниках?
Apple владеет Beats, а также транслирует MLS, и имеет контракт с самим Лео, непосредственно
+7
0
+7
Почему Beats, а не какие нибудь Sennheiser или Sony?
Что особенного в этих наушниках?
+9
-3
+6
Совместная акция Месси и его спонсора. Молодцы!!!
+5
-3
+2
Ответ Distroff
Почему Beats, а не какие нибудь Sennheiser или Sony? Что особенного в этих наушниках?
Они модные как айфоны. Тем более от самого Доктора Дре, который славится своими битами
+2
0
+2
Ответ Muhammad Juraev
Подарок должен быть обязательно очень дорогим?! Если ты так считаешь, то мне жаль твоих друзей и родных!
ха ха мессиботы на высоте)) красава Юра
+2
0
+2
Мартинес по привычке приложил наушники к паху и начал трясти ими
+8
-7
+1
А чего роналду не подарил своим партнёрам по верблюду?:))
+3
-2
+1
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий удален модератором
Не из своего кармана же🤷‍♂️
+1
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0
Ответ Distroff
А звучат хоть нормально?
Мой знакомый, занимающийся музыкой, долго носил и хвалил их
0
0
0
Ответ Distroff
Почему Beats, а не какие нибудь Sennheiser или Sony? Что особенного в этих наушниках?
Тоже задавался данным вопросом. Мне качество мне очень нравятся наушники от Phillips или Sony.
Beats это коммерческий проект
0
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Ответ Den-is
Они модные как айфоны. Тем более от самого Доктора Дре, который славится своими битами
А звучат хоть нормально?
0
0
0
Ответ Muhammad Juraev
Подарок должен быть обязательно очень дорогим?! Если ты так считаешь, то мне жаль твоих друзей и родных!
Комментарий удален пользователем
Месси любить своих партнёров по команде и страну Аргентину! А некий из СА любить только себя и голы который забил только сам
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Классные на вид наушники )
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Удачи в финале
0
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В финале нужно в них играть. Все будут как инопланетяне.
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Думаю, Лео ни копейки не потратил.
Рекламный подгон от битсов с упоминанием Месси, все в плюсе.
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
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