Месси подарил наушники Beats by Dre в цветах Аргентины всем партнерам по сборной

Лионель Месси подарил наушники партнерам по сборной Аргентины.

Об этом сообщил брат игрока «Манчестер Юнайтед» – Роберт.

Роберт показал наушники Beats by Dre, которые окрашены в цвета .

Фото: twitter.com/garna1k

Стоит отметить, что в « » тоже дарил игрокам наушники в клубных цветах.

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