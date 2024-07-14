Месси подарил наушники Beats by Dre в цветах Аргентины всем партнерам по сборной
Лионель Месси подарил наушники партнерам по сборной Аргентины.
Об этом сообщил брат игрока «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо – Роберт.
Роберт показал наушники Beats by Dre, которые окрашены в цвета Аргентины.
Фото: twitter.com/garna1k
Стоит отметить, что в «Интер Майами» Месси тоже дарил игрокам наушники в клубных цветах.
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Если ты так считаешь, то мне жаль твоих друзей и родных!
Что особенного в этих наушниках?
Beats это коммерческий проект
Рекламный подгон от битсов с упоминанием Месси, все в плюсе.