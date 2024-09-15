Месси в стиле Карри отпраздновал гол в МЛС
Лионель Месси показал фирменный жест Стефена Карри.
Форвард «Интер Майами» отпраздновал гол в матче МЛС против «Филадельфии» при помощи фирменного жеста разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри Night Night («Спокойной ночи»).
Футболист сложил вместе ладони и лег на них щекой. Карри неоднократно использовал этот жест, празднуя успешные моменты, после чего жест стал популярен во всем мире.
«Интер Майами» одержал победу со счетом 3:1. Месси сделал дубль и голевую передачу.
Фото: x.com/ClutchPoints
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости