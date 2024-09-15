Месси в стиле Карри отпраздновал гол в МЛС

Лионель Месси показал фирменный жест Стефена Карри.

Форвард «Интер Майами» отпраздновал гол в матче МЛС против «Филадельфии» при помощи фирменного жеста разыгрывающего «Голден Стэйт » Стефена Карри Night Night («Спокойной ночи»).

Футболист сложил вместе ладони и лег на них щекой. Карри неоднократно использовал этот жест, празднуя успешные моменты, после чего жест стал популярен во всем мире.

«Интер Майами » одержал победу со счетом 3:1. Месси сделал дубль и голевую передачу.

Фото: x.com/ClutchPoints