Месси подарил наушники Beats by Dre в цветах «Интер Майами» всем партнерам по команде

Теги МЛС Лионель Месси Деандре Йедлин Интер Майами стиль музыка Футбол

Лионель Месси подарил наушники всем партнерам по команде.

После матча между «Интер Майами» и «Атлантой» (4:0) у нападающего клуба из Флориды Деандре Йедлина заметили наушники Beats by Dre. Они были окрашены в цвета «Интер Майами» – розовый и черный.

На вопрос о том, где можно купить такие наушники, Йедлин ответил: «Спросите Месси. Месси раздобыл их для команды. Я не знаю, купил ли он их, но он подарил всем наушники в честь своей первой игры».

Месси перешел в «Интер Майами» свободным агентом в июле этого года. Он провел 2 матча за команду.

Фото: скриншот из видео ютуб-канала Miami Total Futbol

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19 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Эх, Лёня, сразу видно, телеграмом не пользуется и потому прогадал с подарками. А так бы набрал убийц эйрподсов от тюменского Илона Маска по скидке, а на разницу ещё пару финок НКВД для Бэкхема прихватил бы😎
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Mihail0910
У Месси самое идеальное время в карьере, когда можно просто в удовольствие пинать мячик, доставлять болельщикам радость и не переживать ни о чём🙂Это что то из детства, когда ты выходил поиграть во двор c друзьями или уже когда повзрослел, и проходя мимо, просил у молодых мяч , пробить "чисто на технику" 😁, но только еще зарабатываешь сумму с 6-ю нулями. Кайф. А далее Саудовская Аравия...
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Фарид Харисов
Ответ Moscwow
Рекламка от Apple по контракту, не более. Но нужно, конечно, лишний раз святого поцеловать в зад
Пусть целуют. Не за наушники, а за то, что подарил им первые победы за фиг знает сколько времени.
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ЛоуренсАравийский
Надеюсь брал не паленные у торгашей в электричках
+12
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4:0 на Эттихаде
Ответ Moscwow
Рекламка от Apple по контракту, не более. Но нужно, конечно, лишний раз святого поцеловать в зад
Ты уже поцеловал?
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Abdulla
Ответ rigobersong
Щедрость Месси не знает границ, только приехал и уже топовую коллабу сделал:) Хотя к сожалению беднякам этого не понять, что даже не самый дорогой подарок, а внимание, любому человеку будет приятно, даже который может себе и сам позволить что-то купить:))
Какое ещё внимание? Пошли рекламные контракты. Типа как Ибра дарил приставки и так далее.
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noti22
Подарил дешёвые наушники с АлиЭкспресс. Очередная алчность
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Болельщик МГ
Месси знает за свои 38 лет как подлизаться к игрокам
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Василиус
Ответ ЛоуренсАравийский
Надеюсь брал не паленные у торгашей в электричках
С Алиэкспресса оптом взял
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