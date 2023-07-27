Месси подарил наушники Beats by Dre в цветах «Интер Майами» всем партнерам по команде

Лионель Месси подарил наушники всем партнерам по команде.

После матча между « » и «Атлантой» (4:0) у нападающего клуба из Флориды Деандре Йедлина заметили наушники Beats by Dre. Они были окрашены в цвета «Интер Майами» – розовый и черный.

На вопрос о том, где можно купить такие наушники, Йедлин ответил: «Спросите Месси. Месси раздобыл их для команды. Я не знаю, купил ли он их, но он подарил всем наушники в честь своей первой игры».

Месси перешел в «Интер Майами» свободным агентом в июле этого года. Он провел 2 матча за команду.

Фото: скриншот из видео ютуб-канала Miami Total Futbol