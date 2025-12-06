Флик про 5:3 с «Бетисом»: «Игроки «Барселоны» устали к концу матча, но бились все 90 минут, я это уважаю. Ферран всегда проявляет себя, когда мы в нем нуждаемся, это его стадион»

Ханс-Дитер Флик: «Барселона» устала к концу матча с «Бетисом».

Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Бетисом » (5:3) в Ла Лиге .

«Первый тайм получился очень хорошим, но во втором тайме мы подустали. Если говорить о защите, то нам не удавалось контролировать игру в последние минуты. Но я хочу сохранять позитивный настрой, давая оценку. Важно то, что мы победили. Я очень доволен командой. Я уважаю то, как мы сражались и отыгрались.

В конце матча футболисты были уже уставшими, они бились на протяжении 90 минут. Я действительно ценю то, чего мы сегодня добились.

Ямаль хорошо сыграл [на позиции атакующего полузащитника] и в защите хорошо отработал. Такая опция у нас есть, но мы ее не отрабатывали прежде.

Ферран – очень умный футболист, он хорошо умеет оценивать пространство и сегодня делал это великолепно. У него есть правильный настрой и уверенность. Он заслуживает место в стартовом составе. Он всегда проявляет себя, когда мы в нем нуждаемся. Это стадион Феррана , тут он даже со сборной делал хет-трик», – сказал главный тренер «Барселоны».