В Пакистане опровергли информацию о проведении матча со сборной России.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что команды встретятся 11 октября в Москве.

«ПФФ не отправляла никакую команду в Россию, и любая информация про возможный матч между российской и пакистанской сборной в октябре является ложной.

Игра в эту паузу, как было сказано ранее, невозможна. Команда, которая едет в пятницу в Россию, – это не национальная сборная нашей страны», – заявил менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммад Яшал Мажар.