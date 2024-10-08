Пакистанская федерация футбола: «Команда, которая едет в пятницу в Россию, – это не сборная нашей страны. В эту паузу матч невозможен»
В Пакистане опровергли информацию о проведении матча со сборной России.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что команды встретятся 11 октября в Москве.
«ПФФ не отправляла никакую команду в Россию, и любая информация про возможный матч между российской и пакистанской сборной в октябре является ложной.
Игра в эту паузу, как было сказано ранее, невозможна. Команда, которая едет в пятницу в Россию, – это не национальная сборная нашей страны», – заявил менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммад Яшал Мажар.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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