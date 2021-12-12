Серхио Агуэро: «Врачи сказали – нужно прекратить играть. Я очень горжусь и очень доволен своей карьерой»

Нападающий «Барселоны» объяснил решение завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

«Врачи сказали мне, что нужно прекратить играть. Я принял это решение десять дней назад. Делал все возможное, чтобы оставались какие-то надежды, но их было не так много.

Я очень горжусь и очень доволен своей карьерой. Я с пяти лет мечтал играть в футбол, как только потрогал мяч. Всегда хотел играть в высшем дивизионе Аргентины, даже не думал, что смогу выступать в Европе.

Спасибо «Индепендьенте», где я тренировался. Спасибо , сделавшему ставку на меня 18-летнего. Спасибо , там знают, как я к ним отношусь. Я отдал клубу все лучшее, и ко мне относились очень хорошо.

Спасибо «Барселоне» и . Я знал, что пришел в один из лучших клубов мира, и здесь очень хорошо относились ко мне.

И спасибо сборной Аргентины, которую я люблю больше всего», – сказал 33-летний игрок на специальной пресс-конференции.

Серхио не смог доиграть матч с «Алавесом» (1:1) 30 октября и с тех пор проходит лечение. Изначально сообщалось о сроке в 3 месяца для восстановления игрока, но позже выяснилось, что проблема серьезнее, чем предполагалось.

За «Барсу» форвард провел 5 матчей и забил 1 гол.

Мы не плачем, просто Агуэро попал еще и нам в глаз 😢 Разбираем каждую деталь того самого гола и наслаждаемся