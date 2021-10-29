Агуэро выбыл как минимум на 3 месяца после проблем с сердцем

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«Барселона» выступила с заявлением о состоянии здоровья нападающего Серхио Агуэро.

После проблем с сердцем футболист выбыл как минимум на 3 месяца, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Аргентинец прошел обследование. Методика лечения будет зависеть от темпов восстановления.

Напомним, 33-летнего форварда заменили в матче Ла Лиги с «Алавесом» (1:1) на 41-й минуте из-за дискомфорта в груди и небольшой тахикардии. Он провел несколько дней в больнице под наблюдением врачей.

У Агуэро в матче с «Алавесом» был приступ тахикардии. Кун держался за грудь и лег на газон

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