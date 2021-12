Агуэро объявил о завершении карьеры в 33 года из-за проблем с сердцем. Он заплакал на пресс-конференции

Нападающий «Барселоны» объявил о завершении карьеры на специальной пресс-конференции.

33-летний аргентинец принял это решение в связи с проблемами с сердцем. Агуэро не сдержал слез и заплакал.

«Эта пресс-конференция просто для того, чтобы сказать, что я решил завершить игровую карьеру.

Это очень трудное время, но я рад решению, которое принял. Это из-за проблемы, с которой я столкнулся месяц назад. Речь о моем здоровье», – сказал Агуэро.

Серхио не смог доиграть матч с «Алавесом» (1:1) 30 октября и с тех пор проходит лечение. Изначально сообщалось о сроке в 3 месяца для восстановления игрока, но позже выяснилось, что проблема серьезнее, чем предполагалось.

За «Барсу» форвард провел 5 матчей и забил 1 гол.

«It’s a very difficult moment ... it’s for my health.»



— @aguerosergiokun pic.twitter.com/DYBjqqSQf2