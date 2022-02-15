Серхио Агуэро: «Мое сердце работает не так, как надо. Спрашиваю себя, смогу ли снова сделать рывок»

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Бывший нападающий «Барселоны» и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о проблемах с сердцем, из-за которых ему пришлось завершить карьеру.

«Сейчас, если я пытаюсь играть в футбол, у меня перехватывает дыхание. Иногда я задаюсь вопросом о том, смогу ли я снова сделать рывок. Я просто чувствую, что мое сердце работает не так, как надо.

Первые 15 дней были ужасными. Когда это случилось, я подумал, что ничего серьезного не произошло, что я буду в порядке. Но когда я оказался в больнице, то меня оставили в маленькой комнате наедине с кучей мониторов.

Я понял, что дело плохо. После двух дней, проведенных в больнице, я начал нервничать», – сказал Агуэро на Twitch.

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