Серхио Агуэро: «Мое сердце работает не так, как надо. Спрашиваю себя, смогу ли снова сделать рывок»

Бывший нападающий «Барселоны» и рассказал о проблемах с сердцем, из-за которых ему пришлось завершить карьеру.

«Сейчас, если я пытаюсь играть в футбол, у меня перехватывает дыхание. Иногда я задаюсь вопросом о том, смогу ли я снова сделать рывок. Я просто чувствую, что мое сердце работает не так, как надо.

Первые 15 дней были ужасными. Когда это случилось, я подумал, что ничего серьезного не произошло, что я буду в порядке. Но когда я оказался в больнице, то меня оставили в маленькой комнате наедине с кучей мониторов.

Я понял, что дело плохо. После двух дней, проведенных в больнице, я начал нервничать», – сказал Агуэро на Twitch.