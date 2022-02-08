Серхио Агуэро: «Мне в сердце поставили чип. Ночью я стреляю лучами света. Я – Железный Человек»

Бывший нападающий «Барселоны» и рассказал, что из-за проблем с сердцем ему в грудь установили чип.

«Мне в сердце поставили чип. Ночью я стреляю лучами света. Я – Железный Человек. Если мое сердцебиение ускоряется, то чип передает эту информацию доктору.

Я приехал в больницу в четверг, лег на койку, врач подготовил иглу и воткнул мне ее в грудь. Через какое-то время я увидел, что он вытащил лезвие, похожее на бритву. Потом он спросил: «Больно?» Нажимает и говорит: «Этот не очень хорошо режет». Потом он поменял лезвие. Было похоже на момент, когда вы едите жаркое и вам нужен зазубренный нож, который хорошо режет мясо.

Больно не было. Затем врач начал вставлять чип. Если я что-то чувствую, то записываю свои симптомы, и доктор говорит, что мне делать», – рассказал Агуэро.