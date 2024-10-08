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Конфедерация футбола Бразилии о матче с Россией: «В ноябре и следующем году вряд ли сможем его организовать. Посмотрим, что будет в 2026-м и 2027-м»

В Бразилии ответили на вопрос о возможности проведения игры со сборной России.

«Сейчас мы не ведем переговоры с Россией о товарищеском матче, но раньше диалоги на этот счет были. Мы последний год отвечаем на вопросы о возможной игре Бразилии и России, но на сегодняшний день ничего нет.

В ноябре и следующем году мы вряд ли сможем организовать эту встречу - наш график полностью забит матчами квалификации к чемпионату мира. Поэтому посмотрим, что будет в 2026 и 2027 годах», – сказал директор по связям со СМИ Конфедерации футбола Бразилии Родриго Пайва.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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Федерация футбола Бразилии
товарищеские матчи (сборные)
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