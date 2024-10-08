Конфедерация футбола Бразилии о матче с Россией: «В ноябре и следующем году вряд ли сможем его организовать. Посмотрим, что будет в 2026-м и 2027-м»
В Бразилии ответили на вопрос о возможности проведения игры со сборной России.
«Сейчас мы не ведем переговоры с Россией о товарищеском матче, но раньше диалоги на этот счет были. Мы последний год отвечаем на вопросы о возможной игре Бразилии и России, но на сегодняшний день ничего нет.
В ноябре и следующем году мы вряд ли сможем организовать эту встречу - наш график полностью забит матчами квалификации к чемпионату мира. Поэтому посмотрим, что будет в 2026 и 2027 годах», – сказал директор по связям со СМИ Конфедерации футбола Бразилии Родриго Пайва.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости