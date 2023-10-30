В Бразилии рассказали о возможности проведения матча со сборной России.

«Россия открыта к тому, чтобы организовать товарищеский матч наших национальных сборных, но у нас нет свободных дат на следующий год, наше расписание уже заполнено.

Сейчас мы контактируем по поводу организации товарищеской встречи между Бразилией и Россией в будущем, но не в 2024 году», – сказал директор по связям со СМИ Конфедерации футбола Бразилии Родриго Пайва.

В октябре этого года сборная России провела товарищеские матчи с командами Камеруна (1:0) и Кении (2:2).

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