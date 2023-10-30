Конфедерация футбола Бразилии: «Контактируем с Россией по поводу организации товарищеской встречи, но не в 2024 году»

Теги Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу Федерация футбола Бразилии товарищеские матчи (сборные) Футбол

В Бразилии рассказали о возможности проведения матча со сборной России.

«Россия открыта к тому, чтобы организовать товарищеский матч наших национальных сборных, но у нас нет свободных дат на следующий год, наше расписание уже заполнено.

Сейчас мы контактируем по поводу организации товарищеской встречи между Бразилией и Россией в будущем, но не в 2024 году», – сказал директор по связям со СМИ Конфедерации футбола Бразилии Родриго Пайва.

В октябре этого года сборная России провела товарищеские матчи с командами Камеруна (1:0) и Кении (2:2). 

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10 комментариев

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Ezra-Matthew Miller
Ответ Artem Piatkov
"Но не в 2023 и не 2024..." А когда тогда?)) Стелят как в УЕФА, типо "до лучших времён" 😹
Январь-Февраль 2025 или Октябрь-Ноябрь 2025
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Artem Piatkov
"Но не в 2023 и не 2024..."

А когда тогда?))
Стелят как в УЕФА, типо "до лучших времён" 😹
+7
-5
+2
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Edwin_Hubble
В 2079–ом?
+6
-4
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Oleg Kostin
Но не в 2024 году🤣, это равноценно сказать, мы ведём переговоры по возврату российского футбола на евроарену, но не 2024 году и 25 , но переговоры мы ведём)
+4
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Oleg Kostin
Ответ Сергей48
Вот это было бы круто! Договоритесь, пожалуйста!
Читай внимательно не в 2024 году, они слились мягко говоря)
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Алексей Ненахов
Чтоб сыграть с Бразилией есть Зенит
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Мексиканская песня
Контактируем с Россией, а пока сыграйте с Саудовской Аравией.
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Дмитрий Орлов
Врёт как дышит. В марте в КОНМЕБОЛ окно, только товарищеские. Один матч у Бразилии уже есть - в Мадриде с Испанией (с испанцами уже давно договорились, на хайпе расизма/антирасизма с Винисиусом). На вторую мартовскую игру Бразилия пока без соперника
https://en.wikipedia.org/wiki/Brazil_national_football_team#2024
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Заяцволк
Ответ Oleg Kostin
Но не в 2024 году🤣, это равноценно сказать, мы ведём переговоры по возврату российского футбола на евроарену, но не 2024 году и 25 , но переговоры мы ведём)
Ага, или как наша ждущая оппозиция говорит "Власть сменится, точно сменится, вот-вот, ещё чуть только подождать, но не в 2024-м, и не в 2025-м" )
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