Конфедерация футбола Бразилии: «Контактируем с Россией по поводу организации товарищеской встречи, но не в 2024 году»
В Бразилии рассказали о возможности проведения матча со сборной России.
«Россия открыта к тому, чтобы организовать товарищеский матч наших национальных сборных, но у нас нет свободных дат на следующий год, наше расписание уже заполнено.
Сейчас мы контактируем по поводу организации товарищеской встречи между Бразилией и Россией в будущем, но не в 2024 году», – сказал директор по связям со СМИ Конфедерации футбола Бразилии Родриго Пайва.
В октябре этого года сборная России провела товарищеские матчи с командами Камеруна (1:0) и Кении (2:2).
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
А когда тогда?))
Стелят как в УЕФА, типо "до лучших времён" 😹
https://en.wikipedia.org/wiki/Brazil_national_football_team#2024