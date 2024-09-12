Посол Бразилии в России о матче между странами: «Мы могли бы передать сообщение CBF, чтобы понять, возможно ли провести подобную игру»

Посол Бразилии в России высказался о возможном товарищеском матче между странами.

«Футбол очень популярен как в Бразилии , так и в России. Безусловно, мы могли бы передать подобное сообщение [CBF, Бразильской конфедерации футбола], чтобы понять, возможно ли провести подобный матч.

Думаю, что он соберет много людей, которые захотят посмотреть на игру», – сказал Родриго де Лима Соарес.