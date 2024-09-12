Посол Бразилии в России о матче между странами: «Мы могли бы передать сообщение CBF, чтобы понять, возможно ли провести подобную игру»
Посол Бразилии в России высказался о возможном товарищеском матче между странами.
«Футбол очень популярен как в Бразилии, так и в России. Безусловно, мы могли бы передать подобное сообщение [CBF, Бразильской конфедерации футбола], чтобы понять, возможно ли провести подобный матч.
Думаю, что он соберет много людей, которые захотят посмотреть на игру», – сказал Родриго де Лима Соарес.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Р-Спорт»
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