Ари: «Попробую организовать матч России и Бразилии, у меня есть знакомые в Федерации. Бразильцы хорошо относятся к россиянам»
Ари заявил о готовности организовать товарищеский матч между Россией и Бразилией.
«Я думаю, что попробую организовать товарищеский матч для сборной России против Бразилии. Попробую продвинуть эту идею у себя в стране – мне кажется, получится крутая игра. Если нужна помощь, я всегда помогу – мне нужно понять, в какие даты вы хотите сыграть против Бразилии, я соберу всю информацию и поговорю с Федерацией футбола Бразилии – у меня есть там знакомые, которые помогут.
Бразильцы очень хорошо относятся к россиянам и любят Путина. Сборная России составит хорошую конкуренцию сборной Бразилии, у российских футболистов хорошая техника и умные футболисты. Думаю, моей стране будет очень интересно сыграть против России», – заявил бывший форвард «Краснодара» и «Спартака».
Ари: «ФИФА и УЕФА, верните Россию сегодня же! Она не виновата во всем, что происходит, виноваты другие»
В любые готовы
Сынок, как бы это сказать помягче. Ты себе ну ооооочень сильно льстишь.