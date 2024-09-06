Ари: «Попробую организовать матч России и Бразилии, у меня есть знакомые в Федерации. Бразильцы хорошо относятся к россиянам»

Теги Спартак Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу Владимир Путин Ари Краснодар Федерация футбола Бразилии Политика Футбол

Ари заявил о готовности организовать товарищеский матч между Россией и Бразилией.

«Я думаю, что попробую организовать товарищеский матч для сборной России против Бразилии. Попробую продвинуть эту идею у себя в стране – мне кажется, получится крутая игра. Если нужна помощь, я всегда помогу – мне нужно понять, в какие даты вы хотите сыграть против Бразилии, я соберу всю информацию и поговорю с Федерацией футбола Бразилии – у меня есть там знакомые, которые помогут.

Бразильцы очень хорошо относятся к россиянам и любят Путина. Сборная России составит хорошую конкуренцию сборной Бразилии, у российских футболистов хорошая техника и умные футболисты. Думаю, моей стране будет очень интересно сыграть против России», – заявил бывший форвард «Краснодара» и «Спартака».

Ари: «ФИФА и УЕФА, верните Россию сегодня же! Она не виновата во всем, что происходит, виноваты другие»

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44 комментария
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Почему нет? Сборная Колумбии по баскетболу приехала же.
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Ответ Sminem
нашего Президента уважает и любит весь мир. Путин - президент мира !
+15р. С индексацией 15,5
+16
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Интересный но логичный факт, Путина любят только те кто с Россией не имеют общих границ, так сказать любовь на расстоянии. Большая часть тех кто граничит с Россией с иронией улыбнуться
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Ответ Амантур Бакытбеков
Интересный но логичный факт, Путина любят только те кто с Россией не имеют общих границ, так сказать любовь на расстоянии. Большая часть тех кто граничит с Россией с иронией улыбнуться
Глупость какая) Китай, Северная Корея, Монголия, да даже Казахстан очень любят этого кандидата экономических наук, а уж Беларусь, которая в плане развода на бабло даст даже им фору тоже в восторге!!!
+14
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И Винисиуса обязательно привези, у него все вопросы к Испании отпадут после матча.
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."мне нужно понять, в какие даты вы хотите сыграть против Бразилии"
В любые готовы
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Чувак просто нашел себе работу😃
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Ответ sled
Глупость какая) Китай, Северная Корея, Монголия, да даже Казахстан очень любят этого кандидата экономических наук, а уж Беларусь, которая в плане развода на бабло даст даже им фору тоже в восторге!!!
В чём проявляется эта любовь? Китай настолько любит что их товары приходится через Киргизию вести, Монголия которая сама безлюдная степь и граничит с бескрайней степью России что среднестатистический русский в жизни больше увидит Эфиопа чем монгола, Беларусь которая своего то президента не любит не то что его хозяина, Северная Корея без комментариев - вот они возможно любят
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Матч будет типа баскетбольного с Колумбией?
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Ари, не надо. Мы 19-0 идем.
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Сборную Бразилии можно собрать и в РПЛ, из Зенита костяк, чего уж там....
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Вы говорите большинство бразильцев неучи, вот ж парень, умный и находчивый нашёл золотую жилу
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было бы здорово 👍
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угу, наподобие баскетбольной сборной Колумбии
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Ответ Амантур Бакытбеков
В чём проявляется эта любовь? Китай настолько любит что их товары приходится через Киргизию вести, Монголия которая сама безлюдная степь и граничит с бескрайней степью России что среднестатистический русский в жизни больше увидит Эфиопа чем монгола, Беларусь которая своего то президента не любит не то что его хозяина, Северная Корея без комментариев - вот они возможно любят
Где факты? Я конкретно занимался закупкой оборудования из Китая. Напрямую из Шанхая в Питер по воде. И это далеко не кроссовки или пейджеры... Всё было отлично, очень ответственные порядочные люди. Так что бред не пишите.
+2
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Ответ Амантур Бакытбеков
В чём проявляется эта любовь? Китай настолько любит что их товары приходится через Киргизию вести, Монголия которая сама безлюдная степь и граничит с бескрайней степью России что среднестатистический русский в жизни больше увидит Эфиопа чем монгола, Беларусь которая своего то президента не любит не то что его хозяина, Северная Корея без комментариев - вот они возможно любят
Северной Корее можно любить только Ким Чен Ына.
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Ари молодец, каждый раз после выражения в любви он получает смс с номера 900.
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Какой важный птица это Ари. Везде у него друзья,везде по пацански тёрки трет.
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Ответ Уся Ваткин
Любовь бразильцев к Путину - это баг или фича?
мираж
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Ответ tolobas
."мне нужно понять, в какие даты вы хотите сыграть против Бразилии" В любые готовы
ахахаха представил картину: «сейчас минуту проверю свой календарь», а там пусто на каждой неделе
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Ответ tolobas
."мне нужно понять, в какие даты вы хотите сыграть против Бразилии" В любые готовы
...при этих словах штаб футбола РФ начал смотреть ближайшие вылеты из Вьетнама в Бразилию
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Ответ Амантур Бакытбеков
Интересный но логичный факт, Путина любят только те кто с Россией не имеют общих границ, так сказать любовь на расстоянии. Большая часть тех кто граничит с Россией с иронией улыбнуться
Очевидно, русофобскую пропаганду наши "партнёры" особенно тщательно продвигают среди соседей. Не?
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Ответ Maxim Shavkun
Просто некоторым соседям ссыкотно.
Разве уважение не лучше страха?
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Было бы здорово на самом-то деле сыграть против Бразилии. Да, скорее всего проиграли бы, но хотя бы интересно было бы посмотреть на то как наши в относительно боевых условиях, а не против Вьетнама/Зимбабве....
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Какой же смешной персонаж )) Это ж не баскетбол, тут привезти студентов и курьеров под видом сборной будет сложнее.
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Ари, организуй матчи со всеми странами входящими в КОНМЕБОЛ
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Ответ Алешка Терминатор
"оставляют мои вопросы без ответа, когда им нечего сказать" Сынок, как бы это сказать помягче. Ты себе ну ооооочень сильно льстишь.
Тебе здесь продублировать или там ответишь?)
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Ответ ульянов ленинставший уткинавсегда
Как хорошо, что есть Денис Казанский, который умнее всей прокремлёвской пятнадцатирублёвой шушеры (некоторые представители которой оставляют мои вопросы без ответа, когда им нечего сказать - так ведь, алёшка?)) вместе взятой)
"оставляют мои вопросы без ответа, когда им нечего сказать"

Сынок, как бы это сказать помягче. Ты себе ну ооооочень сильно льстишь.
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Ответ Алешка Терминатор
Господи, как же хорошо, что в нашем мире одновременно существуют Ари и дети со спорста. Первый даёт интервью, вторые смищьно комментируют. Приятно почитать после после напряжённой рабочей недели.
Как хорошо, что есть Денис Казанский, который умнее всей прокремлёвской пятнадцатирублёвой шушеры (некоторые представители которой оставляют мои вопросы без ответа, когда им нечего сказать - так ведь, алёшка?)) вместе взятой)
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Ответ Трент Резнор
И Винисиуса обязательно привези, у него все вопросы к Испании отпадут после матча.
бананами закидают
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