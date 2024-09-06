Ари: «Попробую организовать матч России и Бразилии, у меня есть знакомые в Федерации. Бразильцы хорошо относятся к россиянам»

Ари заявил о готовности организовать товарищеский матч между Россией и Бразилией.

«Я думаю, что попробую организовать товарищеский матч для сборной России против . Попробую продвинуть эту идею у себя в стране – мне кажется, получится крутая игра. Если нужна помощь, я всегда помогу – мне нужно понять, в какие даты вы хотите сыграть против Бразилии, я соберу всю информацию и поговорю с Федерацией футбола Бразилии – у меня есть там знакомые, которые помогут.

Бразильцы очень хорошо относятся к россиянам и любят . составит хорошую конкуренцию сборной Бразилии, у российских футболистов хорошая техника и умные футболисты. Думаю, моей стране будет очень интересно сыграть против России», – заявил бывший форвард « » и « ».

Ари: «ФИФА и УЕФА, верните Россию сегодня же! Она не виновата во всем, что происходит, виноваты другие»