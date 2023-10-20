Защитник «Краснодара» Тормена об игре России и Бразилии: «Надеюсь, что скоро мы сможем увидеть такой матч»

Теги Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу Краснодар товарищеские матчи (сборные) Витор Тормена Футбол

Витор Тормена высказался за проведение товарищеского матча Россия – Бразилия.

– Уже не раз в России высказывались мысли о проведении матча между сборными России и Бразилии. Это было бы круто? Или у Бразилии есть дела поважнее?

– Я хочу увидеть этот матч, это была бы интересная игра. Не знаю, возможно ли организовать такую встречу, но надеюсь, что скоро мы сможем увидеть такой матч, – сказал бразильский защитник «Краснодара».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий