Защитник «Краснодара» Тормена об игре России и Бразилии: «Надеюсь, что скоро мы сможем увидеть такой матч»
Витор Тормена высказался за проведение товарищеского матча Россия – Бразилия.
– Уже не раз в России высказывались мысли о проведении матча между сборными России и Бразилии. Это было бы круто? Или у Бразилии есть дела поважнее?
– Я хочу увидеть этот матч, это была бы интересная игра. Не знаю, возможно ли организовать такую встречу, но надеюсь, что скоро мы сможем увидеть такой матч, – сказал бразильский защитник «Краснодара».
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