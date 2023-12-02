В Конфедерации футбола Бразилии допустили возможность проведения матча с Россией в 2025 году

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная России по футболу Федерация футбола Бразилии товарищеские матчи (сборные) Футбол

В Бразилии допустили проведение матча со сборной России в 2025 году.

«У нас уже объявлены матчи на 2024 год, поэтому нам будет сложно выбрать окно для товарищеского матча со сборной России. Обсуждается вопрос организации товарищеской встречи в 2025 году, но об этом пока рано говорить.

Если у нас появится возможность сыграть в следующем году и наши федерации договорятся, то мы об этом сообщим», – сказал директор по связям со СМИ Конфедерации футбола Бразилии Родриго Пайва.

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20 комментариев
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Ответ Ева Витебская
А это нужно подождать (год небольшой срок) и посмотреть кого послали ... Что то очень часто, в последнее время, перемоги превращаются в зрады.
Зато Гойды идут в строгом соответствии с изначальным планом
+24
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А чего так скоро?! 😂😂😂
+6
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Ответ Ева Витебская
А это нужно подождать (год небольшой срок) и посмотреть кого послали ... Что то очень часто, в последнее время, перемоги превращаются в зрады.
Погоди, вот возьмем Авдеевку и еще пару развалин рядом, Бразилия и в 2024 согласится сыграть!
+7
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Ответ Ева Витебская
Комментарий удален пользователем
Вы хорошо знакомы с предметом….?????
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Если Бразилия также продолжит выступать в отборе на ЧМ ,то в 2025 она уже потеряет шансы на выход,и ей пофиг с кем играть.
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В федерации сборной Англии не исключили возможность сыграть со сборной России в 2030 году
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Ходжа Насреддин: -- А к тому времени кто-нибудь умрет -- или осел, или падишах, или я.
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Не надо бы, только в рейтинге начали подниматься.
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А в КПРФ допустили, что к 2025 году российские граждане будут жить при коммунизме.
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Комментарий удален пользователем
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Если смотреть со стороны бразилов мы для чего им нужны только из за денег причем больших!?
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Угар нового уровня 😂
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Ответ Ева Витебская
А это нужно подождать (год небольшой срок) и посмотреть кого послали ... Что то очень часто, в последнее время, перемоги превращаются в зрады.
Раз уж тебе нравятся прикольные и чуть ли не выражающие аж целую ментальность слова из других языков, то вот еще:
Маньяна, ботяра. Маньяна.
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