В Конфедерации футбола Бразилии допустили возможность проведения матча с Россией в 2025 году

В Бразилии допустили проведение матча со сборной России в 2025 году.

«У нас уже объявлены матчи на 2024 год, поэтому нам будет сложно выбрать окно для товарищеского матча со сборной России. Обсуждается вопрос организации товарищеской встречи в 2025 году, но об этом пока рано говорить.

Если у нас появится возможность сыграть в следующем году и наши федерации договорятся, то мы об этом сообщим», – сказал директор по связям со СМИ Конфедерации футбола Бразилии Родриго Пайва.

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