Наумов об игре ЦСКА – «Динамо»: «Армейцы должны были крупно выигрывать. Нельзя так транжирить моменты – 4 выхода один на один, но всего 1 мяч»

Николай Наумов высказался о матче «Динамо» – ЦСКА.

Встреча 11-го тура российской Премьер-лиги завершилась победой ЦСКА со счетом 2:1.

«Армейцы должны были крупно обыгрывать «Динамо ». В первом тайме у них было очень много возможностей забить: нельзя так транжирить голевые моменты. Четыре выхода один на один, но забивают всего один мяч в первом тайме. Конечно, это не красит ЦСКА .

Нужно было забивать еще два‑три и спокойно доигрывать матч. Марко Николич должен разобраться с этим.

Во втором тайме «Динамо» удалось переломить игру. Впоследствии Николич немного перестроил игровую схему, и Тамерлан Мусаев забил победный мяч.

ЦСКА победил с большим трудом», – сказал бывший президент «Локомотива» Николай Наумов .

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Форвард ЦСКА Мусаев о 2:1 с «Динамо»: «В 1-м тайме должны были забивать 3-4 гола и закрывать все вопросы. У нас был план на игру, и он хорошо работал»