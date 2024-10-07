Наумов об игре ЦСКА – «Динамо»: «Армейцы должны были крупно выигрывать. Нельзя так транжирить моменты – 4 выхода один на один, но всего 1 мяч»
Встреча 11-го тура российской Премьер-лиги завершилась победой ЦСКА со счетом 2:1.
«Армейцы должны были крупно обыгрывать «Динамо». В первом тайме у них было очень много возможностей забить: нельзя так транжирить голевые моменты. Четыре выхода один на один, но забивают всего один мяч в первом тайме. Конечно, это не красит ЦСКА.
Нужно было забивать еще два‑три и спокойно доигрывать матч. Марко Николич должен разобраться с этим.
Во втором тайме «Динамо» удалось переломить игру. Впоследствии Николич немного перестроил игровую схему, и Тамерлан Мусаев забил победный мяч.
ЦСКА победил с большим трудом», – сказал бывший президент «Локомотива» Николай Наумов.
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