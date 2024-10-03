Наумов о матче «Динамо» – ЦСКА: «Под Личкой шатается кресло, он будет серьезно настраивать команду. ЦСКА может показать хорошую игру, а может и провалить. Будет ничья 1:1, думаю»
Московское дерби пройдет 6 октября в рамках 11‑го тура чемпионата России. Сейчас «Динамо» с 20 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, армейцы с 17 очками располагаются на пятой строчке.
«Уверен, что увидим бескомпромиссное дерби. Для «Динамо» в этом матче будет очень тяжелый момент: очень неубедительно выглядит команда в последнее время. Личка будет очень серьезно настраивать команду на предстоящую игру. Разумеется, он понимает всю серьезность ситуации. Думаю, что кресло шатается под ним.
В «Динамо» долго такое терпеть не будут. Потому что видно, что команда не в тонусе, что она вяло выглядит. Поэтому Личка будет настраивать команду на атакующую игру.
ЦСКА же не очень стабилен: может показать хорошую игру, а может и провалить. При этом порой спады могут у них происходить внутри одного матча: вроде бы все хорошо, но вдруг спад, и они пропускают.
Мне кажется, в этом матче «Динамо» будет играть в атаку, а ЦСКА постарается контратаковать. Думаю, что здесь будет результативная ничья – 1:1», – сказал бывший президент «Локомотива».
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