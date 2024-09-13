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  • Наумов о Монтесе: «Вице-капитан сборной Мексики усилит «Локо». Позиция центрального защитника – проблемная, туда давно игрока искали» 
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Наумов о Монтесе: «Вице-капитан сборной Мексики усилит «Локо». Позиция центрального защитника – проблемная, туда давно игрока искали» 

Николай Наумов оценил переход Сесара Монтеса из «Альмерии» в «Локомотив».

«То, что Локомотиву нужен центральный защитник, это бесспорно. Эта позиция у них проблемная, они давно туда игрока искали.

Посмотрим, как мексиканец впишется в команду. Но я знаю, как в клубе работает селекционный отдел и, в частности, спортивный директор Дмитрий Ульянов. Я его хорошо знаю, он очень разумный человек и, не подумав, такой трансфер не организовал бы.

Тем более что Монтес — вице-капитан сборной Мексики и, думаю, усилит «Локомотив». Так что это очень правильно приобретение», — сказал бывший президент «Локомотива».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoНиколай Наумов
logoСесар Монтес
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