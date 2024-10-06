ЦСКА мог уничтожать «Динамо» к 30-й минуте. В чем провал обороны Лички?

Как ЦСКА вырвал победу над Личкой.

Первый тайм «Динамо» – самый шокирующий перформанс воскресенья в РПЛ.

Возможно, даже выходных! С командой Марцела Лички поспорит только «Ростов» Валерия Карпина, рассыпавшийся после привоза Даниила Одоевского и Данила Глебова.

«Динамо» в первом тайме: 6:8 – удары (4:5 – из штрафной), 16:23 – касания в штрафной, 59:41 – процент владения. Не так плохо по статистике, но контратаки ЦСКА уничтожали «Динамо». Если бы не нулевая реализация Сауля Гуарирапы, команда Марко Николича уверенно переиграла бы хозяев уже к 30-й минуте. И только потом включилось «Динамо»: инициативно провело конец первого тайма и изменилось после перерыва.

Вот в чем провал обороны «Динамо»:

1. Личка снова удивил стартовым планом на топ-матч. Против «Спартака» (2:2) вышел с Бителло и Хорхе Карраскалем на восьмерках – после яркого начала отдал инициативу. Затем неожиданно выпустил четырех центральных защитников с оборонительной Махачкалой. На дерби, где необходимо обороняться, Марцел вернулся к открытому составу: к Бителло и Карраскалю в середине прибавились слабые в защите Эли Даса и Дмитрий Скопинцев. Никакого баланса.

Атакующий состав оказался не готов к главной фишке ЦСКА – агрессивным фланговым подключениям. Вингеры без давления зависали где-то рядом с тройкой центральных защитников и не контролировали латералей, крайние защитники располагались узко из-за позиций Аббоса Файзуллаева и Ивана Облякова в полуфлангах. Восьмерки могли забить на оборону.

В итоге латерали получали дикую свободу – особенно выделялся Данил Круговой.

2. «Динамо» не подготовилось к Облякову между линиями. Было убийственно, когда ЦСКА подключал и края, и свободного Ивана (его не держали ни защитники, ни опорники).

3. Потери на свой половине – ад. Во-первых, ЦСКА жестко запрессинговал, было много потерь. Во-вторых, классические пижонские обводки в пограничных ситуациях, риск при неподготовленных партнерах, неудачные комбинации. После этого ЦСКА убойно выбегал и даже забил после вертушки Скопинцева под давлением.

В итоге «Динамо» безвольно проваливалось везде. В таком режиме царил Обляков: подхватывал мячи, разгонял, тонко подыгрывал в касание, катил вразрез.

Высокая линия обороны освободила зоны для Гуарирапы: Сауль мог прибить «Динамо» еще в первом тайме.

Второй тайм – приличнее благодаря заменам Лички. Даниил Фомин и Роберто Фернандес сбалансировали оборону, Фомин еще помог с контролем. Также игру отодвинули стандарты.

Обновления вернули «Динамо» в игру, но базовые проблемы сохранились. Стало тяжелее после перехода ЦСКА на 5-3-2: так вернулась доставка мячей на фланги через передачи восьмерок латералям.

Могло закончиться 1:1, но «Динамо» все испортило в конце матча.

И снова – к проблемам неоправданных обводок и странных решений. Обычно за глупый риск на своей половине критикуют Карраскаля. Но здесь виноваты Николас Маричаль и Бителло.

1. Защитник под прессингом сыграл вперед, но закрыты и Лаксальт, и Фернандес, и Бителло. Вместо заброса или паса вратарю Маричаль подставил Бителло пасом под давление.

2. Бразилец обрезал защиту: слишком сильно для Фернандеса, слишком неточно для Фомина под давлением Здьелара.

Техническая запись: «Яндекс Плюс х VSporte»

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Первый тайм «Динамо» – самоубийство, так нельзя готовиться к топ-матчам.

Хуже – только реализация ЦСКА, из-за отсутствия которой напоролись на классическую проблему последних сезонов: отдали второй тайм, затряслись и потеряли преимущество.

«Динамо» отыгралось благодаря стандартам и заменам Лички, ЦСКА вынужденно заиграл заметно ниже.

Затем в игру вмешался Николич: перешел на 5-3-2 через выход Тамерлана Мусаева, Кристияна Бистровича и Миралема Пьянича. Босниец не зажег, но не ошибался и подавал стандарты.

Замены Николича отодвинули игру, но «Динамо» грубо ошиблось и упустило ничью.

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