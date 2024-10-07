Форвард ЦСКА Мусаев о 2:1 с «Динамо»: «В 1-м тайме должны были забивать 3-4 гола и закрывать все вопросы. У нас был план на игру, и он хорошо работал»

Тамерлан Мусаев прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо».

В матче 11-го тура российской Премьер-лиги армейцы обыграли «Динамо » со счетом 2:1. 23-летний форвард забил победный мяч на 89-й минуте.

«В первом тайме могли закрывать все вопросы по игре, должны были забивать 3-4 гола. Но довели до такого, что была ничья и равная игра. «Динамо» немного перехватывало инициативу, но мы выиграли – топ.

У нас был план на игру, и он хорошо работал. Если «Динамо» мяч теряет, то нападающие сразу за спину бегут, и первая передача должна быть вперед», – сказал нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев .

ЦСКА мог уничтожить «Динамо» к 30-й минуте. В чем провал обороны Лички?