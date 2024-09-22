Наумов о российском футболе: «Ничего он не деградирует! В некоторых командах по 8 россиян на поле. Детские школы растут как грибы» 

Николай Наумов оценил уровень российского футбола в условиях изоляции.

«Кое-кто у нас говорит, что футбол в России деградирует. Я в это не верю, ничего он не деградирует! Нормальный у нас футбол, развивается. Несмотря на изоляцию, развитие идет, но несколько по другому пути. Нас сейчас заставили идти по другому пути.

Сейчас мы видим, что в некоторых командах по восемь россиян на поле выпускают. Юношеский футбол развивается, детские школы растут как грибы. Теперь мы понимаем, что нужно развивать внутренний футбол. Это меня радует.

Но, конечно, вопрос: будем ли мы готовыми, когда вернемся в европейский футбол? Будет трудно, на первых парах мы будем терпеть фиаско. Но наш футбол не упадет сильно за время изоляции. Возможно, из-за этого будет, наоборот, резкий рост мастерства. Изоляция с одной стороны — это плюс, хоть есть и какие-то минусы.

Как и в других отраслях экономики — мы начали развивать свой агросектор, строительство, а не надеяться на дяденьку из Европы», — сказал бывший президент «Локомотива».