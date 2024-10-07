КДК рассмотрит удаление Кордобы за пинок Шатары в матче Кубка с «Ахматом». Форвард «Краснодара» приглашен на заседание
КДК рассмотрит удаление Джона Кордобы в кубковом матче с «Ахматом».
«Краснодар» потерпел крупное поражение (0:3) в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Кордоба, заменивший Федора Смолова на 61-й минуте встречи, получил прямую красную карточку за грубый пинок в адрес Милоша Шатары – это произошло спустя 16 минут после появления форварда «Краснодара» на поле.
«Рассмотрим удаление Кордобы в матче с «Ахматом». Кордоба приглашен на заседание», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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