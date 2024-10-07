КДК рассмотрит удаление Кордобы за пинок Шатары в матче Кубка с «Ахматом». Форвард «Краснодара» приглашен на заседание

КДК рассмотрит удаление Джона Кордобы в кубковом матче с «Ахматом».

«Краснодар » потерпел крупное поражение (0:3) в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Кордоба, заменивший Федора Смолова на 61-й минуте встречи, получил прямую красную карточку за грубый пинок в адрес Милоша Шатары – это произошло спустя 16 минут после появления форварда «Краснодара» на поле.

«Рассмотрим удаление Кордобы в матче с «Ахматом ». Кордоба приглашен на заседание», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.