Кордоба получил прямую красную в матче с «Ахматом» за пинок Шатары. Форвард «Краснодара» вышел вместо Смолова и сыграл 16 минут

Джон Кордоба был удален в матче с «Ахматом».

«Краснодар » проиграл грозненцам (0:3) в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Кордоба вышел на поле на 61-й минуте матча, заменив Федора Смолова. На 77-й минуте форвард «быков» получил прямую красную карточку за грубый пинок в адрес Милоша Шатары .