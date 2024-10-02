Кордоба получил прямую красную в матче с «Ахматом» за пинок Шатары. Форвард «Краснодара» вышел вместо Смолова и сыграл 16 минут
Джон Кордоба был удален в матче с «Ахматом».
«Краснодар» проиграл грозненцам (0:3) в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Кордоба вышел на поле на 61-й минуте матча, заменив Федора Смолова.
На 77-й минуте форвард «быков» получил прямую красную карточку за грубый пинок в адрес Милоша Шатары.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
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