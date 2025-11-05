«Реал» проиграл три последних матча против клубов АПЛ – «Ливерпуля» и «Арсенала»
«Реал» снова проиграл клубу АПЛ.
«Реал» в третий раз подряд уступил команде из Англии.
Команда Хаби Алонсо сегодня проиграла «Ливерпулю» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
В предыдущих двух играх против представителя АПЛ мадридцы тоже были побеждены. В четвертьфинале прошлого розыгрыша ЛЧ «Арсенал» сперва обыграл «Реал» со счетом 3:0, а затем – 2:1.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
