Мусаев о 0:3 с «Ахматом»: «Я виноват, не смог настроить «Краснодар». Если матч с «Зенитом» был лучшим, то этот – худшим в году»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги игры с «Ахматом».
«Быки» проиграли со счетом 0:3 в 5-м туре Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.
Ранее «Краснодар» победил «Зенит» (2:0) в 10‑м туре Мир РПЛ.
«Игра показывает, что когда ты играешь не на пределе своих возможностей физических и умственных, не на пределе своей дисциплины, то ты получаешь такие матчи, как сегодня.
Если матч с «Зенитом» был лучшим в этом году, то этот матч – худшим. Мы сами виноваты в этом, я виноват, что не смог настроить команду и донести.
Но это отличный пример: если ты работаешь – ты лучше, если ты не работаешь и думаешь выиграть за счет класса, то класса нет. Есть только труд и дисциплина. Надо сделать правильные выводы и идти дальше», – сказал главный тренер «Краснодара».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости