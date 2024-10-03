Мусаев о 0:3 с «Ахматом»: «Я виноват, не смог настроить «Краснодар». Если матч с «Зенитом» был лучшим, то этот – худшим в году»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги игры с «Ахматом».

«Быки» проиграли со счетом 0:3 в 5-м туре Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

Ранее «Краснодар» победил «Зенит » (2:0) в 10‑м туре Мир РПЛ.

«Игра показывает, что когда ты играешь не на пределе своих возможностей физических и умственных, не на пределе своей дисциплины, то ты получаешь такие матчи, как сегодня.

Если матч с «Зенитом» был лучшим в этом году, то этот матч – худшим. Мы сами виноваты в этом, я виноват, что не смог настроить команду и донести.

Но это отличный пример: если ты работаешь – ты лучше, если ты не работаешь и думаешь выиграть за счет класса, то класса нет. Есть только труд и дисциплина. Надо сделать правильные выводы и идти дальше», – сказал главный тренер «Краснодара ».