ЦСКА лидирует в группе С Фонбет Кубка России перед заключительным туром, у «Краснодара» и «Ахмата» на 2 очка меньше. «Пари НН» вылетел
ЦСКА лидирует в группе C перед заключительным туром Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Команда Марко Николича набрала 11 очков в 5 турах.
Следом идут «Краснодар» и «Ахмат», набравшие по 9 очков. «Пари НН», занимающий последнее место в группе с 1 очком, вылетел из Кубка.
В заключительном туре ЦСКА сыграет с «Ахматом», а «Краснодар» встретится с «Пари НН».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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