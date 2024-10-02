ЦСКА лидирует в группе С Фонбет Кубка России перед заключительным туром, у «Краснодара» и «Ахмата» на 2 очка меньше. «Пари НН» вылетел

ЦСКА лидирует в группе C перед заключительным туром Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Команда Марко Николича набрала 11 очков в 5 турах.

Следом идут «Краснодар » и «Ахмат », набравшие по 9 очков. «Пари НН », занимающий последнее место в группе с 1 очком, вылетел из Кубка.

В заключительном туре ЦСКА сыграет с «Ахматом», а «Краснодар» встретится с «Пари НН».