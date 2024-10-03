Дюпин о 0:3 с «Ахматом»: «Краснодар» полностью проиграл, хочу извиниться перед болельщиками. Если бы один забили, пацаны бы воодушевились и могли перевернуть игру»
Юрий Дюпин извинился перед болельщиками за поражение от «Ахмата».
Грозненский клуб обыграл «Краснодар» со счетом 3:0 в 5-м туре Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.
«Матч полностью проиграли, хочу извиниться перед болельщиками за такую игру. Допустили ряд ошибок, которые привели к такому результату.
Надеюсь, это будет уроком для нас в будущем, будем более серьезно подходить к такого рода матчам и будем побеждать.
После 60‑й минуты у нас было несколько подходов, но остроты особо не было. Если бы один забили, шансы были бы, пацаны бы воодушевились еще больше и могли перевернуть игру», – сказал вратарь «Краснодара».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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