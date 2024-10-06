Лизаразю об Энрике и отстранении Дембеле: «Не следует путать власть с авторитаризмом! Это было немного грубо, особенно зная умонастроение Усмана»
Биксант Лизаразю высказался об отстранении Усмана Дембеле.
Вингер «ПСЖ» был исключен из заявки на матч Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:2). Сообщалось, что у него возник конфликт с главным тренером. Позднее стало известно, что у них состоялся разговор и инцидент был исчерпан.
«Иногда не следует путать власть с авторитаризмом!
Отстранять его от этого матча было немного грубо. Особенно когда мы знаем умонастроение Усмана», – сказал бывший футболист сборной Франции.
Энрике об отстранении Дембеле: «Теперь все в порядке. Если игроки совершат серьезную ошибку, я приму верное решение. У меня нет проблем с этим, всегда думаем, что лучше для команды»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Téléfoot
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