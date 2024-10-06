Лизаразю об Энрике и отстранении Дембеле: «Не следует путать власть с авторитаризмом! Это было немного грубо, особенно зная умонастроение Усмана»

Биксант Лизаразю высказался об отстранении Усмана Дембеле.

Вингер «ПСЖ » был исключен из заявки на матч Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:2). Сообщалось, что у него возник конфликт с главным тренером. Позднее стало известно, что у них состоялся разговор и инцидент был исчерпан.

«Иногда не следует путать власть с авторитаризмом!

Отстранять его от этого матча было немного грубо. Особенно когда мы знаем умонастроение Усмана», – сказал бывший футболист сборной Франции.

Энрике об отстранении Дембеле: «Теперь все в порядке. Если игроки совершат серьезную ошибку, я приму верное решение. У меня нет проблем с этим, всегда думаем, что лучше для команды»