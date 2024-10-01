«ПСЖ» может оштрафовать Дембеле, лишив части «бонуса за этику». Вингер не играет с «Арсеналом» по решению Энрике
«ПСЖ» может материально наказать Усмана Дембеле.
Вингер пропускает игру с «Арсеналом» в Лиге чемпионов по решению Луиса Энрике. Главный тренер отстранил француза – сообщалось, что из-за конфликта после матча с «Ренном».
По данным RMC Sport, Дембеле вдобавок может быть оштрафован путем лишения части так называемого бонуса за этику. Решение примут Энрике и советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
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