«ПСЖ» может оштрафовать Дембеле, лишив части «бонуса за этику». Вингер не играет с «Арсеналом» по решению Энрике

«ПСЖ» может материально наказать Усмана Дембеле.

Вингер пропускает игру с «Арсеналом » в Лиге чемпионов по решению Луиса Энрике . Главный тренер отстранил француза – сообщалось , что из-за конфликта после матча с «Ренном».

По данным RMC Sport, Дембеле вдобавок может быть оштрафован путем лишения части так называемого бонуса за этику. Решение примут Энрике и советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш .