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«ПСЖ» может оштрафовать Дембеле, лишив части «бонуса за этику». Вингер не играет с «Арсеналом» по решению Энрике

«ПСЖ» может материально наказать Усмана Дембеле.

Вингер пропускает игру с «Арсеналом» в Лиге чемпионов по решению Луиса Энрике. Главный тренер отстранил француза – сообщалось, что из-за конфликта после матча с «Ренном».

По данным RMC Sport, Дембеле вдобавок может быть оштрафован путем лишения части так называемого бонуса за этику. Решение примут Энрике и советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
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происшествия
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Луиш Кампуш
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