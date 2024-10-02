Дембеле завтра вернется к тренировкам с «ПСЖ» и сможет сыграть с «Ниццей». Вингер объяснился с Энрике после исключения из заявки на матч с «Арсеналом»
Вингер пропустил матч с «Арсеналом» (2:0) в Лиге чемпионов по решению Луиса Энрике. Сообщалось, что между Дембеле и главным тренером «ПСЖ» возник конфликт, однако Энрике опроверг эту информацию и объяснил исключение Дембеле из заявки «невыполнением обязательств перед командой».
По информации RMC Sport, причиной конфликта стала критика Энрике в адрес Дембеле в перерыве матча Лиги 1 с «Ренном» – главному тренеру «ПСЖ» не понравился излишний индивидуализм Усмана возле штрафной площади. Спустя несколько дней вингер также опоздал на тренировку команды.
Сообщается, что Дембеле и Энрике обсудили ситуацию, и вингер вернется к тренировкам с командой в четверг. Ожидается, что Усман будет в заявке «ПСЖ» на матч Лиги 1 против «Ниццы», который пройдет в это воскресенье.
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