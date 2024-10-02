Дембеле завтра вернется к тренировкам с «ПСЖ» и сможет сыграть с «Ниццей». Вингер объяснился с Энрике после исключения из заявки на матч с «Арсеналом»

Усман Дембеле вернется в состав «ПСЖ» в матче с «Ниццей».

Вингер пропустил матч с «Арсеналом » (2:0) в Лиге чемпионов по решению Луиса Энрике . Сообщалось, что между Дембеле и главным тренером «ПСЖ» возник конфликт, однако Энрике опроверг эту информацию и объяснил исключение Дембеле из заявки «невыполнением обязательств перед командой».

По информации RMC Sport, причиной конфликта стала критика Энрике в адрес Дембеле в перерыве матча Лиги 1 с «Ренном» – главному тренеру «ПСЖ» не понравился излишний индивидуализм Усмана возле штрафной площади. Спустя несколько дней вингер также опоздал на тренировку команды.

Сообщается, что Дембеле и Энрике обсудили ситуацию, и вингер вернется к тренировкам с командой в четверг. Ожидается, что Усман будет в заявке «ПСЖ » на матч Лиги 1 против «Ниццы», который пройдет в это воскресенье.