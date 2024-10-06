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  • Энрике об отстранении Дембеле: «Теперь все в порядке. Если игроки совершат серьезную ошибку, я приму верное решение. У меня нет проблем с этим, всегда думаем, что лучше для команды»
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Энрике об отстранении Дембеле: «Теперь все в порядке. Если игроки совершат серьезную ошибку, я приму верное решение. У меня нет проблем с этим, всегда думаем, что лучше для команды»

Луис Энрике высказался об отстранении Усмана Дембеле.

Вингер «ПСЖ» был исключен из заявки на матч Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:2). Сообщалось, что у него возник конфликт с главным тренером. 

«Когда игрок не выполняет свои обязательства, такое может произойти. Теперь все в порядке.

Я жесткий, когда должен быть таким, и более снисходительный, когда это необходимо. Это одно из моих главных качеств как тренера и как человека... У каждого игрока есть ряд обязательств, которые нужно выполнить, поэтому каждый игрок, который выполняет это, доступен [для попадания в состав].

Если они совершат серьезную ошибку, я приму правильное решение, будет это легко или сложно. У меня нет проблем с этим, даже если это кажется сложным, потому что мы всегда думаем о том, что лучше для команды», – сказал главный тренер «ПСЖ» на пресс-конференции перед матчем с «Ниццей».

Энрике об исключении Дембеле из заявки на матч с «Арсеналом»: «Если кто-то не выполняет свои обязательства перед командой и не готов... Между нами нет разногласий, это ложь»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoЛуис Энрике
logoУсман Дембеле
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