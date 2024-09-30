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  • Дембеле исключен из заявки «ПСЖ» на матч ЛЧ с «Арсеналом» по решению Энрике. У тренера и вингера случился конфликт
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Дембеле исключен из заявки «ПСЖ» на матч ЛЧ с «Арсеналом» по решению Энрике. У тренера и вингера случился конфликт

Усман Дембеле исключен из заявки «ПСЖ» на матч ЛЧ с «Арсеналом».

По данным RMC Sport, вингер не примет участия в завтрашней игре по решению тренера Луиса Энрике.

Как сообщает GFFN со ссылкой на L’Équipe, у Дембеле и Энрике возник конфликт после матча Лиги 1 с «Ренном» (3:1), в котором Усман сделал голевую передачу и был заменен на 82-й минуте. У игрока и тренера произошел «жаркий спор».

Дембеле – лучший игрок «ПСЖ» в этом сезоне Лиги 1 по системе «гол+пас» (4 гола, 3 ассиста). Статистику француза можно найти здесь.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: RMC Sport
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАрсенал
logoЛуис Энрике
logoУсман Дембеле
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