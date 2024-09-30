Энрике об исключении Дембеле из заявки на матч с «Арсеналом»: «Если кто-то не выполняет свои обязательства перед командой и не готов... Между нами нет разногласий, это ложь»

Луис Энрике прокомментировал отстранение Усмана Дембеле.

Вингер «ПСЖ» был исключен из заявки на матч Лиги чемпионов с «Арсеналом». Сообщалось, что у него возник конфликт с главным тренером.

«Скажу так: если кто-то не выполняет свои обязательства перед командой и не готов...

Я считаю, что эта неделя важна, что этот матч важен, и я хочу, чтобы мои игроки были в наилучшем состоянии. Я отстранил его и хочу всего наилучшего для своей команды.

Мне нечего добавить к тому, что я сказал. Я буду с вами предельно честен, но я не собираюсь делать из этого мыльную оперу.

Между нами нет никаких разногласий, это абсолютная ложь. Существует проблема с выполнением обязательств игрока перед командой, но проблем между игроком и тренером нет», – сказал Энрике.