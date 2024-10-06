Карло Анчелотти: «Все в «Реале» расстроены и встревожены травмой Карвахаля, он ключевой игрок. У Винисиуса проблема с шейным отделом»
Карло Анчелотти высказался о повреждении, полученном Даниэлем Карвахалем.
«Выглядит как довольно серьезная травма колена, в раздевалке все расстроены и встревожены. Такое часто бывает из-за плотного графика, и на сей раз это произошло с очень важным для нас футболистом.
Он ключевой футболист – дело в его опыте, серьезноcти. Я поговорил с ним, он расстроен, но тут мало что можно сделать.
Посмотрим, что скажут врачи, и будем думать о восстановлении. Врач сказал, что ему нужно провести обследование, но травмировано колено.
У Винисиуса Жуниора проблема с шейным отделом, ему нужно обследование», – сообщил главный тренер «Реала» после игры с «Вильярреалом».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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