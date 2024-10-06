Карло Анчелотти: «Все в «Реале» расстроены и встревожены травмой Карвахаля, он ключевой игрок. У Винисиуса проблема с шейным отделом»

Карло Анчелотти высказался о повреждении, полученном Даниэлем Карвахалем.

«Выглядит как довольно серьезная травма колена, в раздевалке все расстроены и встревожены. Такое часто бывает из-за плотного графика, и на сей раз это произошло с очень важным для нас футболистом.

Он ключевой футболист – дело в его опыте, серьезноcти. Я поговорил с ним, он расстроен, но тут мало что можно сделать.

Посмотрим, что скажут врачи, и будем думать о восстановлении. Врач сказал, что ему нужно провести обследование, но травмировано колено.

У Винисиуса Жуниора проблема с шейным отделом, ему нужно обследование», – сообщил главный тренер «Реала » после игры с «Вильярреалом ».