Карвахаль травмировал «кресты»: «Предстоит операция, пропущу несколько месяцев»
Даниэль Карвахаль сообщил, что у него диагностирована травма крестообразной связки.
На 93-й минуте матча Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:0) защитник «Реала», пытаясь выбить мяч в борьбе с Йереми Пино, нанес тому сзади удар в область паха и сразу упал на газон с громким криком, схватившись за правое колено. 32-летний испанец смог покинуть поле только на носилках.
«Серьезная травма крестообразной связки подтверждена. Предстоит операция, пропущу несколько месяцев. Уже с нетерпением жду начала восстановления и возвращения, чтобы быть как зверь.
Всем большое спасибо за сообщения, чувствую вашу огромную любовь», — написал Карвахаль.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: соцсеть Даниэля Карвахаля
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