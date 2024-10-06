Вальверде о 2:0 с «Вильяррелом»: «Результат не самое важное, главное – здоровье Карвахаля. Это была нормальная игра, ни хорошая, ни плохая. «Реалу» хватило двух голов»

Федерико Вальверде оценил игру «Реала» с «Вильярреалом» (2:0).

В конце матча травму получил Дани Карвахаль . Защитника «Реала» унесли с поля на носилках.

«Очень жаль. В конце концов, результат – это не самое главное. Главное – здоровье Карвахаля. Посмотрим, что он скажет в раздевалке.

Это была нормальная игра. Ни хорошая, ни плохая. Мы сыграли правильно, что и нужно для победы. Хватило двух голов, но сейчас беспокоит другое».

О том, что оба гола – из-за пределов штрафной.

«После того как мы провели столько времени на тренировках с Давиде и Франческо, это принесло свои плоды. Главное – работать. У меня было много наставников в этой команде.

Больше всего мне нравится вносить вклад в оборону и атаку. Сегодня я получил удовольствие. Я ухожу с поля довольным. Конечно, хотелось бы добиться большего, мы могли бы быть лучше, но впереди еще долгий сезон», – сказал полузащитник «Реала » в интервью RMTV.